Brasil pode ter recorde de frio nos próximos dias; veja onde

Com a passagem de uma frente fria pelo Brasil, penetra também pelo país uma massa de ar frio que faz as temperaturas caírem consideravelmente. Principalmente na região Sul, em boa parte do Sudeste e também em um pequeno trecho do Centro-Oeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso sobre o declínio de até 5ºC nas temperaturas, com leve risco à saúde. Entre os Estados afetados estão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, maior parte de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, além de uma parte de Minas Gerais, que compreende a Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul mineiro.

Já nesta madrugada de quinta-feira (18), as temperaturas registradas em parte da região Sul ficaram abaixo dos 10ºC, uma queda significativa em relação ao que havia sido registrado anteriormente.

Em São Joaquim, a mínima registrada na terça-feira (16) foi de 16,9ºC. Na quarta-feira (17), com o avanço da massa de ar frio, a mínima caiu para 10,3ºC. De acordo com previsões preliminares, as temperaturas mínimas nesta quinta (18) já chegam a 6ºC – o que, na prática, significa que houve uma queda de mais de 10ºC em apenas 48h nas temperaturas mínimas.

Além disso, entre esta quinta-feira e a sexta-feira (19), as temperaturas mínimas ficam muito baixas e, pontualmente, podem chegar a valores próximos dos 0ºC especialmente na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, o que pode ocasionar as primeiras geadas do outono de 2024 no Sul.

Vai fazer frio no fim de semana?

A resposta é sim. A porção central da região Sul continuará registrando mínimas abaixo dos 10ºC, com os demais municípios registrando mínimas entre 10ºC e 15ºC, durante a madrugada e o início da manhã. As temperaturas máximas, registradas durante a tarde, se mantém em torno dos 25ºC, um valor relativamente baixo.

Já no Sudeste, as temperaturas também vão cair consideravelmente. As mínimas também caem para valores em torno dos 15ºC em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

Na região que compreende o Vale do Paraíba e seus arredores – inclusive o Sul mineiro e o Sul fluminense – as temperaturas também podem chegar, pontualmente, a valores próximos dos 0ºC. Isso significa que, na madrugada de sábado (20), geadas pontuais também podem ser registradas no Sudeste – as primeiras de 2024.

No Centro-Oeste, o frio será sentido apenas no Mato Grosso do Sul. Por lá, as mínimas podem chegar a valores próximos dos 15ºC na área de Campo Grande e no Sul do Estado. Nos demais Estados, permanece o tempo quente.

Em resumo, os próximos dias serão frios no Sul e em boa parte do Sudeste. A queda de temperaturas pode ocasionar geadas pontuais na serra catarinense e gaúcha entre a quinta (18) e sexta-feira (19). Geadas pontuais também podem acabar se formando na região do Vale do Paraíba, no Sudeste, durante o fim de semana.

Fonte: Tempo.com