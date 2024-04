Brejetuba irá promover a semana da enfermagem

A Prefeitura de Brejetuba, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará entre os dias 24 e 26 de abril a 1ª Semana de Enfermagem, com o tema central: Desafios e Perspectivas – Transformando o Cuidado, no intuito de valorizar e homenagear os profissionais de enfermagem.

O evento contará com o apoio do Conselho Regional de Enfermagem do Espirito Santo (COREN-ES) e da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), e os participantes terão a oportunidade de capacitação com palestras e mini cursos para melhor atender a população brejetubense.

As inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail: [email protected] até sábado (20), enviando o nome completo e categoria de enfermagem.

VAGAS LIMITADAS!

PROGRAMAÇÃO DA 1ª SEMANA DE ENFERMAGEM DE BREJETUBA/ES

Primeiro dia: 24 de Abril

Local: Câmara Municipal de Brejetuba

Abertura Oficial – 18h

Segundo dia: 25 de Abril

Local: Centro Cultural

8h às 11h – Mini Curso: Suporte Básico de Vida (SBV) com o Dr. Leonardo França Vieira (Conselheiro Regional do Coren ES, Especialista em Urgência e Emergência).

12h – Palestra: Registros de Enfermagem nos Prontuários; Responsabilidade Éticas e Legais.

13h – Palestra: Saúde Mental dos Profissionais da Saúde; Práticas e Autocuidado.

14:20h – Palestra: Contribuição da Enfermagem para a Garantia da Segurança do Paciente.

15:20h – Palestra: Abordagem Técnica à Tentativa de Suicídio na APS.

Terceiro dia: 26 de Abril

Local: Centro Cultural

8h às 15h – Mini Curso: Atualização em Feridas e Coberturas com o Dr. Fabiano Augusto Fontoura (Especialista em Dermatologia com Ênfase em Feridas).