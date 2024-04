Cachoeiro Food Beer: edital para empreendedores está aberto

A 6ª edição do Cachoeiro Food Beer será realizada entre os dias 17 e 19 de maio de 2024 e os empreendedores interessados, com suas respectivas produções, em ocupar espaço de divulgação e comercialização de seus produtos podem conferir o edital de seleção.

Neste ano, o evento será no Parque de exposições de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na Av. Francisco Mardegan, 203 – Aeroporto. Os segmentos de atuação disponíveis são: Agroindústria/Agricultura Familiar; Associação de Artesanato; Artesanato Individual; Economia Solidária e MEI/ME/EPP – Segmentos Diversos.

A quantidade de vagas disponíveis poderá variar conforme a planta do evento, e ainda de acordo com a quantidade de espaços disponíveis para aquisição, além da disposição dos tamanhos dos estandes, a ser divulgada posteriormente na lista provisória e em definitivo dos selecionados, por ordem de classificação.

