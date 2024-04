Cachoeiro: grave acidente no bairro São Lucas

Na tarde deste domingo (7), internautas que passavam pelo bairro São Lucas, em Cachoeiro do Itapemirim, registraram um grave acidente envolvendo uma moto e um carro.

A moto e o carro ficaram bem danificados diante do impacto. Uma Unidade Móvel do Samu estava socorrendo a vítima.

