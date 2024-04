Princípio de incêndio em residência causa pânico em Cachoeiro

Na noite de sábado (7), por volta das 22h, homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em uma residência, no Bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim.

Ao chegar no local, foi constatado que as chamas atingiam uma casa. O fogo foi combatido e extinto. O morador que estava atordoado foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, mas sem ferimentos.

