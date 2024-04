Cachoeiro inicia o ano de 2024 com saldo positivo de empregos

Cachoeiro de Itapemirim começou o ano de 2024 com um saldo positivo na geração de empregos, segundo o Caged, instrumento do Ministério do Trabalho que acompanha a movimentação do mercado de trabalho formal em todo o Brasil.

Considerando os dados referentes aos meses de janeiro e fevereiro, os mais recentes disponíveis, o município acumulou um saldo de 217 postos de trabalho formais criados (diferença entre admissões e demissões).

Os setores de serviços e indústria foram os que mais contribuíram para o bom resultado, com saldos de 337 e 74, respectivamente. Jovens entre 18 e 24 anos representam a maioria do público empregado no período, com um saldo de 129 novos contratos.

Saldo de empregos

Em relação ao estoque de empregos – número total de contratos de trabalho formal em vigência –, Cachoeiro soma 47.146 contratos de trabalho formal em vigência.

“Estamos acumulando um saldo muito positivo de empregos ativos, mês após mês, o que denota que estamos no caminho certo na implementação de políticas públicas de fomento à economia e valorização dos pequenos e médios empreendedores”, destaca o prefeito Victor Coelho.