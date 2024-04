Caminhão cai de ponte e fica com as rodas para cima em Mimoso do Sul

Um caminhão-baú ficou com as rodas para cima após tombar de uma ponte de madeira que liga Mimoso do Sul à localidade de Santo Antônio, na tarde da última segunda-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 14h15, um homem ligou para o Ciodes e informou que, mais cedo, um conhecido estava em um caminhão baú e o veículo tombou na ponte, na zona rural de Mimoso do Sul.

A vítima havia pedido ao solicitante para fazer contato com o Ciodes para registrar a ocorrência. Militares foram ao local e o motorista do caminhão foi devidamente orientado quanto ao registro da ocorrência. A PM disse que não tem outros detalhes do acidente.