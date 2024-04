Cantor do Molejo morre aos 51 anos

O cantor do Molejo Anderson Leonardo morreu, nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, após lutar contra um câncer inguinal.

“Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos”, diz a assessoria de imprensa do grupo por meio de nota na rede social.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde segunda-feira (22) e na tarde desta sexta-feira (26), a assessoria de imprensa do grupo musical chegou a divulgar que o seu estado de saúde era gravíssimo.

Desde outubro de 2022, o vocalista enfrenta a doença. Em janeiro de 2023, ele chegou a anunciar que teria se curado, mas, em maio do mesmo ano, teve que retomar o tratamento contra o câncer.

