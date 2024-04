Capixaba conquista título de campeão no Circuito Sul-Americano de Surf

O atleta Alexandre Escobar, da Serra, conquistou o título de campeão da segunda etapa do Circuito Sul-Americano de Surf na categoria longboard. A conquista veio no último domingo (21), na Praia de Itaúna, em Saquarema, Rio de Janeiro.

Com o resultado na competição da World Surf League (WSL), Alexandre Escobar, que é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), está em terceiro lugar no ranking sul-americano da modalidade e disputa por uma vaga no Circuito Mundial.

Em junho, o capixaba encara mais duas etapas do circuito, que serão realizadas no Peru. Ele comemorou o primeiro título de campeão como profissional, que assume uma importância ainda maior por ter sido em um evento internacional, e falou sobre as expectativas para os próximos desafios.

“Estou muito feliz, até agora não tenho nem muitas palavras, só fiz chorar e agradecer a Deus e aos meus patrocinadores. Foi incrível e estou feliz demais e muito animado com essas duas etapas que vão acontecer no Peru. Agora que eu cheguei bem pertinho da vaga, eu vou com tudo pra cima e, se Deus quiser, conseguir a minha tão sonhada classificação e ser o primeiro capixaba a representar o surf no Circuito Mundial”, comemorou Alexandre Escobar.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).