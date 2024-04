Capixaba Késsia Tristão segue na liderança do Enduro de Regularidade

A motociclista capixaba Késsia Tristão que foi hexacampeã brasileira de enduro de regularidade em 2023, venceu a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade de 2024.

A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade foi no Rally Cerapió, em Fortaleza, no Ceará. Já a segunda ocorreu no Pampas Off Road, em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, e a terceira foi no primeiro final de semana de abril, no Enduro Extreme, em Senhor do Bonfim, na Bahia.

Leia Também: “Nosso sonho foi interrompido”, diz o presidente do Sport Club

Késsia Tristão, que é natural de Muniz Freire, no Caparaó capixaba, mas reside em Domingos Martins, disse que a última prova foi muito difícil e técnica, mas segue confiante na vitória.

“Foi uma prova muito difícil e muito técnica, e ter concluído com êxito foi importante para um bom resultado. Com a somatória de pontos das três etapas, sigo na liderança do campeonato e a próxima etapa acontecerá dias 4 e 5 de maio, no Enduro dos Ipês, em Lavras, Minas Gerais”, menciona a atleta.

Crédito: Redes Sociais