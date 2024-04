“Nosso sonho foi interrompido”, diz o presidente do Sport Club

Quase um mês após o forte temporal que devastou o município de Mimoso do Sul, os moradores ainda buscam se recuperar de toda a tragédia.

Um dos símbolos da cidade de Mimoso do Sul, o Sport Club Ypiranga, fundado em 1929, também sofreu com o forte temporal.

Crédito: Divulgação/ Sport Club Ypiranga

Estádio em reforma

Segundo o presidente do clube, Marcos Renato de Castro, o estádio estava sendo reformado para as competições estaduais.

“O estádio estava sendo todo reformado e adequado para as competições estaduais. A gente já estava no campeonato estadual sub-20. Éramos o líder da chave. E, semana passada, iniciava o estadual sub-15 e sub-17. Infelizmente, devido a essa tragédia, foi interrompido nosso sonho de voltar ao futebol profissional neste ano”, relata o presidente.

Crédito: Divulgação/Sport Club Ypiranga

Projeto jovens talentos

Além disso, Renato menciona que o clube mantinha 38 atletas de cidades da região e de outros estados, dando oportunidades aos jovens.

“Mantínhamos 38 atletas de toda a região, dando oportunidades aos jovens talentos de disputar uma competição estadual. Tendo oportunidade de ser visto por clubes de maior expressão”, ressalta o presidente.

O projeto de alojar atletas teve início em agosto do ano passado. Por isso, o clube mantinha uma casa alugada para a equipe sub-20 e os atletas de 15 a 17 anos ficavam no alojamento do clube, segundo Renato.

Crédito: Divulgação/Sport Club Ypiranga

Campeão Capixaba categoria sub-15

O clube foi campeão da Copa Espírito Santo na categoria sub-15 e vice-campeão na categoria sub-17, com isso possuía uma parceria com o Forte Futebol Clube em revelar atletas para o futebol brasileiro.

“Agora é repensar muitas coisas. Porque a cidade continua um caos. E esperar para ver quando vamos conseguir recuperar o clube. Que, além dos bens perdidos, o principal, o qual é o gramado, foi totalmente danificado.”

Crédito: Divulgação/Sport Club Ypiranga

Com 12 centímetros de lama sobre o gramado, o presidente avalia um prejuízo de até 150 mil na recuperação do gramado.