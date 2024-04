Carro fica destruído após pegar fogo dentro de garagem em Castelo

Um veículo ficou destruído após pegar fogo dentro da garagem de uma casa no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite da última quarta-feira (3).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a corporação foi acionada para ocorrência de incêndio, no bairro Niterói, em Castelo. No local, a equipe visualizou um veículo em chamas dentro da garagem, com populares realizando o combate.

Leia também: Motorista fica ferido após caminhão tombar em Cachoeiro

No entanto, os militares deram prosseguimento ao combate ao incêndio, onde conseguiram extinguir totalmente as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio não foi informado.