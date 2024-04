Motorista fica ferido após caminhão tombar em Cachoeiro

O motorista que conduzia um caminhão ficou ferido após o veículo tombar em uma curva da BR-482, no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última quarta-feira (3).

Segundo a Polícia Militar, policiais militares foram acionados para um acidente de trânsito envolvendo um caminhão no bairro Arariguaba. No local, a equipe foi informada que o veículo seguia na rodovia BR-482, quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e tombou às margens da via.

A PM informou ainda que o condutor sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro. O estado de saúde do paciente não foi informado.