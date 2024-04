Carro fica completamente destruído em acidente com ônibus em Cachoeiro

Um carro ficou completamente destruído após se envolver em um acidente grave com ônibus, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (26).

A Polícia Militar informou que policiais militares foram acionados e a ocorrência está em andamento. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também foi acionada e está no local.

Leia também: Prefeitura de Marataízes lamenta morte de servidor em Itapemirim

Ainda não há informações de feridos. Mais informações em instantes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.