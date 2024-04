Prefeitura de Marataízes lamenta morte de servidor em Itapemirim

A Prefeitura de Marataízes emitiu uma nota nas redes sociais, lamentando a morte do servidor público Marcos Rogélio Fernandes Louzada, de 55 anos, assassinado dentro de um carro no bairro Joacima, em Itapemirim, na tarde da última quinta-feira (25).

“O Prefeito Robertino Batista, e o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Paulo Veiga, manifestam profundo pesar pela perda irreparável do servidor público, com mais de 20 anos de serviços prestados a Marataízes, Marcos Rogélio Fernandes Louzada, mais conhecido como Bapo. Que Deus conforte o coração de toda família e daqueles que eram mais próximos”, diz a nota.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local informado e encontrou a vítima dentro de um carro já sem vida, com disparos de arma de fogo. Em seguida, acionaram a Perícia Científica. Não há informações sobre a motivação do crime.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Leia também: Motorista é assassinado dentro de carro em Itapemirim

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”.