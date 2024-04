Carro que capotou em acidente em Cachoeiro transportava crianças

Um carro que capotou em um acidente entre dois veículos, transportava três crianças. O acidente aconteceu na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no início da tarde de terça-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, os veículos envolvidos seguiam no mesmo sentido, quando um deles mudou de faixa e colidiu com o outro lateralmente, fazendo com que a condutora perdesse o controle e tombasse sobre o canteiro.

No veículo tombado, havia além da condutora, três crianças que foram socorridas sem gravidade para o Hospital Materno Infantil de Cachoeiro. As condutoras de ambos os veículos não ficaram feridas.