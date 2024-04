Motorista faz carro ‘pegar no tranco’ e capota em Cachoeiro

Um carro ficou com as rodas para cima após o motorista fazer ‘pegar no tranco’, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, o idoso, que conduzia o veículo, tentava fazer o carro funcionar no tranco na Rua Marcolino Lino de Novaes, momento em que o carro ligou e o mesmo perdeu o controle do veículo, que bateu na parede de uma casa e capotou em seguida.

A PM disse ainda que o idoso não se feriu e por isso, não precisou de atendimento médico. Por não haver feridos e pela dona da casa conhecer o motorista, o boletim de ocorrência não foi registrado.