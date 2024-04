Cartão Reconstrução: tenda em Apiacá segue até o dia 19

Em Apiacá, a tenda para cadastramento do Cartão Reconstrução teve seu funcionamento prorrogado e segue até a próxima sexta-feira (19).

O atendimento é voltado às famílias mais atingidas pelas fortes chuvas e feito em estrutura montada ao lado da prefeitura, por meio de parceria entre o município e o governo estadual.

A prorrogação foi anunciada na última quinta-feira (11), durante visita do prefeito Fabrício Thebaldi ao local de atendimento, ao lado da secretária estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Inicialmente, o serviço se encerraria na última sexta-feira (12). “A permanência do mutirão é uma ótima notícia para a população mais atingida de Apiacá, até mesmo para trazer mais tranquilidade”, destaca o prefeito.

