CBF anuncia novidades na arbitragem para o Campeonato Brasileiro

A CBF anunciou que vai promover mudanças no que diz respeito à arbitragem para a disputa do Campeonato Brasileiro. A entidade que comanda o futebol nacional realizou uma reunião na noite desta terça-feira a fim de repassar as mudanças promovidas pela International Football Association Board (IFAB).

Entre as principais novidades que serão aplicadas a partir de 2024, destacam-se alterações sobre punições em infrações de mão não deliberada e invasão de atletas, ambas em situações de pênalti.

Durante o mês de abril, mais de cem árbitros, assistentes e árbitros VAR, com escudo FIFA e com experiência nas Séries A e B, passam por treinamentos junto à Comissão de Arbitragem, no Rio de Janeiro. Nesta etapa, eles estão se preparando para a temporada deste ano com a instrução das mudanças.

A instituição regulamenta as regras do futebol mundial e atualiza seu livro de especificações anualmente com recomendações que devem ser seguidas pelas confederações.

A IFAB indica que as modificações sejam colocadas em prática a partir de julho. No entanto, permite também que sejam executadas antes, caso haja torneios que se iniciam previamente, como é o caso dos Campeonatos Brasileiros.

Assim, as medidas entrarão em vigor no próximo sábado nas competições coordenadas pela CBF que começarem a partir dessa data.

Nas competições em andamento, as mudanças serão válidas a partir das seguintes fases: Copa do Brasil – 3ª Fase; Copa do Nordeste – Semifinal; Copa Verde – Final; Feminino A1 – 2ª Fase; Brasileirão Sub-20 – 2ª Fase; Brasileirão Feminino Sub-20 – 2ª Fase; e Copa do Brasil Sub-17 – Semifinal.

Estadao Conteudo