CBF confirma para quarta (17) sorteio dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil

A CBF divulgou que o sorteio dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil será realizado na próxima quarta-feira (17), a partir das 14h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ). Restam 32 equipes, que nesta fase lutam por vaga nas oitavas de final. A partir de agora, o mata-mata é feito em jogos de ida e volta e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

Os times estarão separados em dois potes de acordo com o ranking nacional de clubes da CBF. As equipes do pote 1 enfrentam as do pote 2 em jogos de ida e volta, com a ordem do mando de campo também a ser sorteada.

Os jogos da terceira fase da Copa do Brasil estão previstos para acontecer nas semanas dos dias 1º e 22 de maio, e renderão aos classificados um montante de R$ 3,5 milhões aproximadamente. O evento contará com a transmissão da CBF TV.

Doze clubes estrearão nesta fase. Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, Red Bull Bragantino, Fluminense e São Paulo, que participam ou participaram da Copa Libertadores, Ceará, campeão da Copa do Nordeste, Goiás, da Copa Verde e Vitória, da Série B, além do Athletico-PR, classificado por sua colocação no Brasileirão.

Confira os potes da terceira fase da Copa do Brasil:



POTE 1 – Flamengo-RJ, Palmeiras-SP, São Paulo-SP, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians-SP, Fluminense-RJ, Grêmio-RS, Fortaleza-CE, Internacional-RS, Bahia-BA, Botafogo-RJ, Red Bull Bragantino-SP, Atlético-GO, Ceará-CE e Cuiabá-MT.

POTE 2 – Goiás-GO, Vasco-RJ, Juventude-RS, Sport-PE, CRB-AL, Vitória-BA, Criciúma-SC, Sampaio Corrêa-MA, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque-SC, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas-AM, Águia-PA e Sousa-PB.

Estadao Conteudo