CBF divulga tabela detalhada das primeiras rodadas do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. O torneio vai começar em 13 de abril, uma semana após a finalização dos principais Estaduais do País. Foram divulgados os detalhes com dias e horários até a nona rodada da competição.

O jogo de abertura, mencionado pela entidade máxima do futebol brasileiro no final do ano passado, é chamado agora pela CBF de duelo de campeões, no encontro de Vitória, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, e Palmeiras, campeão da Série A. O jogo será em meio as demais da primeira rodada.

O Grupo Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, incluindo TV Globo, SporTV e canais Premiere. A partir do próximo ano, contudo, passa a valer a Lei dos Mandantes, em que os clubes podem negociar seus próprios direitos. A Libra, grupo composto por equipes das séries A e B do Brasileiro, já fechou com a própria Globo as transmissões para os próximos cinco anos por R$ 6 bilhões.

A Liga Forte União (LFU), bloco que reúne outras equipes do torneio, ainda buscam parceiro para a exibição das partidas. O Athletico-PR é o único que já não tem contrato com a emissora e transmite os jogos na Ligga Arena pela CazéTV, no YouTube, no canal TNT e no aplicativo do clube, o Rede Furacão.

Confira abaixo as duas primeiras rodadas do Brasileirão:

1ª RODADA

13 de abril (sábado)

18h30 – Internacional x Bahia – Premiere

18h30 – Criciúma x Juventude – Premiere

21h – Fluminense x Red Bull Bragantino – Premiere

21h – São Paulo x Fortaleza – SporTV e Première

14 de abril (domingo)

16h – Atlético-GO x Flamengo – Premiere

16h – Vasco x Grêmio – TV Globo e Premiere

16h – Corinthians x Atlético-MG – TV Globo e Premiere

16h – Athletico-PR x Cuiabá – CazéTV, TNT e Rede Furacão

17h – Cruzeiro x Botafogo – Premiere

18h30 – Vitória x Palmeiras – SporTV e Premiere

2ª RODADA

16 de abril (terça-feira)

21h30 – Bahia x Fluminense – SporTV e Première

17 de abril (quarta-feira)

19h – Grêmio x Athletico-PR – Sportv e Premiere

19h – Atlético-MG x Criciúma – Premiere

19h – Red Bull Bragantino x Vasco – Premiere

20h – Fortaleza x Cruzeiro – Premiere

20h – Juventude x Corinthians – Premiere

21h30 – Palmeiras x Internacional – Premiere

21h30 – Flamengo x São Paulo – TV Globo e Premiere

18 de abril (quinta-feira)

21h30 – Botafogo x Atlético-GO – Première

A definir

Cuiabá* x Vitória

*O Cuiabá pode ter confrontos da Copa Verde, cuja semifinal foi adiada devido à estreia do time na Copa Sul-Americana.

