Competição que mescla caminhada e voo livre terá chegada em Venda Nova

Prepare-se para uma jornada desafiadora e emocionante no evento “Transcapixaba Hike And Fly 2024”, que acontecerá de 10 a 14 de abril. Com largada em Pancas e chegada em Venda Nova do Imigrante, os participantes enfrentarão aproximadamente 200 km de pura aventura, mesclando caminhada e voo livre com parapente. A competição conta com o apoio das prefeituras, da Federação Aeronáutica Internacional (FAI), da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL) e do Governo do Estado por meio da Sesport.

O evento desafia os competidores a carregarem seus equipamentos no chão e, em seguida, voarem, proporcionando uma experiência sem igual que combina habilidades técnicas, estratégia e resistência física.

Leia Também: Agora é lei! Soltar pipa no Espírito Santo é oficialmente esporte

“Para isso, eles precisam contar ainda com a meteorologia e a navegação por ar e terra”, destaca Lucas Porto (Hike And Fly Espírito Santo) que, junto com a vendanovense Micheli Sossai Spadeto, organiza o Transcapixaba.

A competição surgiu do sonho de Lucas, que em 2022 atravessou o Espírito Santo inteiro, percorrendo 650 km em 16 dias, e decidiu transformar a travessia em prova esportiva.

Com a participação confirmada de 20 equipes do Brasil e de outros países, incluindo atletas da África do Sul, Japão e Colômbia, o Transcapixaba já é considerado a maior de Hike and Fly do Brasil, tanto em distância quanto ao nível técnico.

Quem estiver em casa pode acompanhar o dia todo os atletas pelo link de rastreamento em tempo real e as lives no Instagram do evento. Para quem quiser conferir mais de perto, a dica é assistir às decolagens nas rampas dos Cinco e Três Pontões, em Pancas, e o pouso no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante, caso as condições climáticas do dia colaborem.