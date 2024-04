Conclusão para quem não terminou os estudos em Cachoeiro; veja

O modelo CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos) funciona como uma alternativa de ensino para pessoas que não puderam concluir seus estudos na idade regular. Ele oferece cursos de ensino fundamental e médio com uma abordagem flexível, adaptada às necessidades dos estudantes adultos.

Os alunos podem estudar em horários e ritmos que se adequem às suas vidas, seja presencialmente e ou a distância pela plataforma virtual Ceeja, por meio de material didático específico. Além disso, as avaliações são realizadas presencialmente de forma a permitir a progressão conforme o aluno demonstra domínio dos conteúdos, proporcionando uma oportunidade de educação continuada para quem busca concluir sua formação acadêmica. Aproveitamos as disciplinas e nossos profissionais são capacitados para o modelo personalizado.

O Centro Educacional Estadual de Jovens e Adultos (CEEJA) desempenha um papel crucial na educação brasileira ao proporcionar oportunidades de conclusão do ensino fundamental e médio para jovens e adultos que por algum motivo não puderam concluir seus estudos na idade regular. O índice de concluintes do CEEJA é um indicador importante para o Ministério da Educação (MEC), pois reflete o sucesso do programa em promover a inclusão educacional e reduzir a evasão escolar.

Um aumento nos índices de concluintes do CEEJA pode ter um impacto positivo significativo no país, pois significa que mais pessoas estão sendo capacitadas com habilidades educacionais essenciais para o mercado de trabalho, além de proporcionar uma base sólida para o desenvolvimento pessoal e cívico dos cidadãos. Isso contribui para a melhoria da qualidade de vida, redução das desigualdades sociais e fortalecimento da economia, pois indivíduos mais educados têm mais oportunidades de emprego e são capazes de contribuir de maneira mais significativa para a sociedade. “A educação qualifica o cidadão para o trabalho e facilita sua participação na sociedade”, diz a gestora Michelle Nasr.

Todos os cidadãos têm direito à educação, mesmo que não tenham tido a oportunidade na infância ou adolescência, com o CEEJA de Cachoeiro, estudar é possível. Com acesso a educação, o brasileiro pode vislumbrar uma vida livre da pobreza e ter mais participação na sociedade, por meio da qualificação para o trabalho. Quem não tem nenhum acesso à educação não é capaz de exigir e exercer direitos civis, políticos, econômicos e sociais, o que prejudica sua inclusão na sociedade moderna.