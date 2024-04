Conselho do Plano Diretor Municipal: novos membros tomam posse

Em solenidade realizada na noite desta quarta-feira (24), os novos membros do Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM) de Cachoeiro foram empossados.

A cerimônia aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Seme), localizado no bairro Independência, e contou com a presença de diversas autoridades.

A nova composição atuará no biênio 2023/2025 e, ao todo, foram preenchidas 14 vagas. Participaram da eleição, ocorrida em março deste ano, instituições e entidades de classe dos seguintes segmentos: acadêmico; ambiental; de arquitetura, urbanismo e/ou direito; comercial e de serviços; industrial; rural; e associações, movimentos populares e ONG’s. Confira os eleitos abaixo.

Luiz Felipe Mendonça, representante suplente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), falou da importância do conselho para o crescimento do município.

“Este será um fórum de debate que apresentará ideias e propostas para o melhor da cidade, em diálogo com profissionais que vão gerar essa melhoria para a população, com foco no urbanismo e na mobilidade”, afirmou.

“Participar de um conselho como esse nos permite contribuir para esse novo cenário da saúde. Esta é, certamente, uma das áreas que mais precisa de celeridade e desenvolvimento, visto que a população precisa de estruturas e atendimentos cada vez mais humanizados”, explicou Andrea Botti Ferri, representante suplente da Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico.

O Conselho do Plano Diretor Municipal terá composição bipartite e paritária, constituído por 28 membros titulares e suplentes, com direito a voto e mandato de dois anos. Desses, 14 (titulares e suplentes) serão representantes governamentais indicados diretamente pelo chefe do Poder Executivo e outros 14 (titulares e suplentes) serão representantes da sociedade civil organizada, eleitos na Conferência Municipal da Cidade e indicados pelo representante legal de cada entidade eleita.

Em sua fala, o Prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, destacou a relevância do CPDM e a construção do Plano Diretor Municipal (PDM).

“O nosso principal objetivo é desenvolver um crescimento sustentável em Cachoeiro, e ter soluções práticas para a melhoria de vida do cidadão. Para isso, precisamos da experiência e da capacidade de pessoas das mais variadas áreas, que tenham a mesma visão e comprometimento”, expressou.

Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM)

Representantes do Poder Público:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semdurb)

Titular: Victor Galvão Rabbi

Suplente: Luiz Felipe Imenes de Mendonça

Secretaria Municipal e Governo e Planejamento Estratégico (Semgov)

Titular: Juliana Neri da Silva

Suplente: Isabela Canal

Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa)

Titular: Márcio Correia Guedes

Suplente: Libiana Davel Muniz

Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg)

Titular: Ricardino Dos Santos Soares

Suplente: Dione Freitas Almeida

Secretaria Municipal De Educação (Seme)

Titular: Kelly da Silva Rosa

Suplente: Paula Schwan Romanelli

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult)

Titular: Fernanda Maria Merchid Martins

Suplente: Lucimar Barros Costa

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec)

Titular: Dietrich Kaschner

Suplente: Vitor Claudio dos Santos

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes)

Titular: Érika Paulino de Souza

Suplente: Paolla Teixeira Bastos

Secretaria Municipal de Agricultura (Semag)

Titular: José Augusto Corteze Antônio

Suplente: Marco Antônio Carvalho de Oliveira

Secretaria Municipal de Obras (Semo)

Titular: Rodrigo de Almeida Bolelli

Suplente: Igor Soares dos Santos

Procuradoria Geral do Município (PGM)

Titular: Thiago Bringer

Suplente: Vagner Antônio de Souza

Secretaria Municipal de Administração (Semad)

Titular: Antônio Carlos Nascimento Valente

Suplente: Mônica Valéria da Silva Moreira

Agência Reguladora dos Serviços Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa)

Titular: Vanderley Teodoro de Souza

Suplente: Márcio Dellatorre Tavares



Representantes de Instituições e Entidades de Classe da Sociedade Civil:

Acadêmicos, Pesquisa E Direito:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes)

Titular: Antônio Luiz Pinheiro

Suplente: Edson Maciel Peixoto

Organização Ambiental:

Associação de Amigos da Bacia do Rio Itapemirim (Aabri)

Titular: Dalva Vieira de Souza Ringuier

Suplente: Fábio Correa Gonçalves

Arquitetura, Urbanismo e/ou Direito:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea)

Titular: José Antônio do Amaral Filho

Suplente: Maria Goreth Cabral Pereira Camisão

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU)

Titular: Nelson Luiz Napolitano

Suplente: Gustavo Costa Napolitano

Ordem Dos Advogados Do Brasil (OAB/ES)

Titular: Sebastião Renaldo Silva Hora Júnior

Suplente: Márcia Lúcia Ferreira Cancella

Industrial, Comercial e Serviços:

Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci)

Titular: Custódio Amadeu Beça Murta

Suplente: Ruberval da Silva Rocha

Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico

Titular: Gustavo Fassarella Favaris

Suplente: Andrea Botti Ferri

Representante dos Distritos:

Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim – (Fammopoci)

Titular: Paulo Cesar Stelzer Bindaco

Suplente: Ronaldo Machado Xavier

Associações, Movimentos Populares E Ong’s:

Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Espírito Santo – (Apea)

Titular: Viviane Menegussi

Suplente: Walquíria Cardozo de Souza

Associação dos Contabilistas do Sul do Estado do Espírito Santo (Ascosul)

Titular: Fernando Santos Moura

Suplente: Clair Martins da Silva

Sindicatos e Outras Entidades Equiparadas:

Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim

Titular: Wesley Mendes

Suplente: Paulo Cesar Miranda Marques

Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas)

Titular: Celmo de Freitas

Suplente: Alanna de Almeida

Movimento Empresarial Sul Espírito Santo (Messes)

Titular: José Amarildo Permanhane

Suplente: Juliana Bravo

Loja Maçônica Fraternidade e Luz

Titular: Glaucio Costa Longa de Moura

Suplente: Guilherme França Figliuzzi