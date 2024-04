Contagem regressiva: falta um mês para o Polenta Off Road 2024

A contagem regressiva começou para o Polenta Off Road 2024, evento em sua oitava edição que promete agitar as Montanhas Capixabas. De 24 a 26 de maio, o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão“, em Venda Nova do Imigrante, será o palco dessa aventura. Para os apaixonados por adrenalina, o Polenta Off Road é uma experiência única, reunindo esporte, turismo e muita diversão em um só lugar.

As inscrições para os atletas estão abertas até o dia 22 de maio, no site oficial do evento: https://polentaoffroad.com/. Além das competições, o Polenta Off Road acontece juntamente com a 3ª edição da Feira de Aventura das Montanhas Capixabas. A entrada no Centro de Eventos é gratuita.

A expectativa é de que o evento receba cerca de 1.200 competidores e 15 mil visitantes, parceiros e expositores. Com uma variedade de modalidades, incluindo Enduro de Regularidade, Enduro, Bike MTB, Big Trail, Trail Run e 4×4 UTV, destaca-se o Enduro Nacional da Polenta, prova desafiadora do Campeonato Brasileiro em sua 35ª edição.

O Polenta Off Road é uma realização do Trail Clube Mata Atlântica (TCMA) e Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), com apoio da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) e Governo do Estado do Espírito Santo- Descubra ES (Setur) e Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo- e patrocínio do Sicoob.

Este ano, o evento reforça seu compromisso com a sustentabilidade, com diversas ações ambientais planejadas, incluindo distribuição de mudas e sementes nativas e palestras educativas.

Além das competições, a Feira da Aventura oferecerá oportunidades de negócios e apresentará a deliciosa gastronomia regional. Durante os três dias de programação, os visitantes poderão conhecer uma grande variedade de produtos e serviços relacionados ao turismo de aventura, desde roteiros e circuitos até vestuário e equipamentos esportivos.

Com o Adventure Park, uma vibrante praça de alimentação e o Pit Stop Off Road para interação entre empresas e competidores, o Polenta Off Road é muito mais do que uma competição – é uma celebração do espírito aventureiro do Espírito Santo. Prepare-se para uma experiência única e cheia de adrenalina no coração das Montanhas Capixabas!

Edição anterior

A 7ª edição do Polenta Off Road entrou para a história do esporte nacional em 2023. Participaram do evento 13 Estados brasileiros: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará.

Ao todo, 631 esportistas disputaram em seis modalidades, sendo o Enduro a grande novidade, com a participação de 190 competidores. Além disso, o evento contou com a presença de 165 ciclistas no Bike MTB, 104 atletas no Trail Run e 89 pilotos no Enduro de Regularidade. Nas modalidades apenas de passeio, o evento recebeu 46 participantes no 4×4 UTV e 37 no Big Trail.

E pela primeira vez, o Polenta Off Road uniu duas competições de motociclismo do Campeonato Brasileiro: o Brasileiro de Enduro de Regularidade e o Brasileiro de Enduro, este com 19 categorias.

TCMA

Fundado em 02 de abril de 1993, o Trail Clube Mata Atlântica é referência nacional na realização de eventos de esportes de aventura há mais de 30 anos, com destaque para o Enduro Nacional da Polenta, um dos melhores do Campeonato Brasileiro, e na promoção de atividades de relevância pública, sociais, esportivas, culturais e ambientais. A diretoria do TCMA é formada por: Carlos Alberto Minet (presidente), Marcos Vinycius Zavarize (vice-presidente), Deyvid Freitas dos Santos (secretário) e Breno Feitoza Caliman (tesoureiro).

MCC&VB

O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau é uma Instância de Governança sem fins lucrativos que colabora para o desenvolvimento sustentável do turismo nos dez municípios da região associados: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

A entidade é mantida pela iniciativa pública (prefeituras, governo do Estado, através das secretarias de Turismo, no Governo Federal, com o Ministério de Turismo, Embratur e órgãos do Sistema S) e privada, com a contribuição das mensalidades de associados e patrocínios. Foi constituída em 05 de maio de 2006, sob a forma de associação, e tem por objetivo a captação e geração de eventos de alcance regional, nacional e/ou internacional, o desenvolvimento do turismo nas suas diversas modalidades, a defesa e proteção do meio ambiente, do artesanato e do patrimônio cultural artístico, religioso, histórico e do turismo rural da Região Turística Montanhas Capixabas.

A missão do Convention está em consonância com o programa de Regionalização do Ministério do Turismo que visa descentralizar as ações e assim trabalhar os municípios com características similares de forma regionalizada, construindo um destino turístico com planejamento e organização. A atual diretoria conta com Valdeir Nunes (diretor-presidente), Ana Venturim Porto (vice-presidente de Administração e Finanças), Leandro Carnielli (vice-presidente de Relações Institucionais), Cláudio Chieppe (vice-presidente de Sustentabilidade e Inovação), Roberta Aguiar (vice-presidente de Rotas Turísticas, Eventos e Projetos Sociais) e Andreia Rosa (diretora executiva).

