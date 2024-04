Copa Paraíso de Futsal reúne 26 times e promete muita emoção em Cachoeiro

Começou na noite da última terça-feira (02) a 3ª edição da Copa Paraíso de Futsal 2024. O evento, que já se consagrou como o maior campeonato de futsal da região, é realizado na quadra poliesportiva do bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

Este ano, o torneio conta com a participação de 20 equipes masculinas e 6 femininas. Ao todo, serão 60 jogos que, certamente, garantirão muita emoção, belos dribles e centenas de gols. A grande final está marcada para o dia 17 de maio.

Abertura reúne mais de 600 pessoas

A noite de abertura do campeonato foi um sucesso e reuniu mais de 600 pessoas, que foram torcer por suas equipes e vibraram com cada movimento em quadra. Uma verdadeira festa do esporte e confraternização de famílias.

Segundo a organização do evento, a quadra foi preparada para a competição, recebendo nova pintura e melhorias estruturais. A competição é uma realização da equipe FutParaíso, composta por Mauro Lúcio Brito, Bruno Rodrigues e Matheus Pedroni, e conta com o apoio do vereador Vandinho da Padaria (PSDB).

E a Copa Paraíso de Fustal começou com dois jogos bastante disputados. Para inaugurar a competição, o atual campeão, Atlético Alto Paraíso, entrou em quadra para enfrentar o Med Vikings. O jogo, bastante disputado terminou empatado em 3 x 3.

Já no futsal feminino, a partida entre Prosperidade e Fênix terminou em 4 x 1 para o time de Prosperidade.

De acordo com Vandinho da Padaria, a realização deste torneio é importante, pois incentiva a participação do esporte e promove saúde e qualidade de vida para os participantes. Além disso, movimenta a economia local e traz entretenimento para as comunidades. “Estamos sempre trabalhando para melhorar as condições do esporte em Cachoeiro. Então, um campeonato deste nível movimenta diversos bairros, fazendo com que as comunidades se unam em uma grande festa esportiva. Certamente teremos uma competição de alto nível e muito emocionante”, afirma o vereador.

Copa Paraíso de Futsal

Acompanhe todas as informações da Copa Paraíso de Futsal 2024 pelo Instagram @futbairroparaiso