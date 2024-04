Criança feliz: evento promete levar alegria e esperança para crianças de Mimoso

Pouco mais de um mês após a maior enchente já registrada no município, Mimoso do Sul segue tentando se reconstruir. Os moradores ainda lidam com as consequências do desastre e lutam para recomeçar suas vidas.

E entre tantas perdas, não podemos esquecer a situação das crianças, que além de perderem suas casas, também perderam suas roupas e brinquedos.

Por isso, no próximo dia 04 de maio, Mimoso do Sul vai receber uma grande ação que promete levar muita alegria, diversão e esperança para as crianças. Organizado pelo grupo Vida Capixaba e a Rochativa, o evento “Criança Feliz” será realizado na praça central, a partir das 9h.

Será um dia repleto de tudo que os pequenos mais gostam: pula-pula, infláveis, recreação, presença de super-heróis, pipoca, algodão doce e distribuição de brinquedos.

Com apoio da prefeitura, o objetivo do evento é levar um momento de alegria para as crianças de até 12 anos, que estão desde o dia da tragédia que devastou a cidade sem ter acesso a nenhum tipo de entretenimento.

“Pensamos em uma programação para ajudar essas crianças a esquecerem um pouco do momento difícil que enfrentam. Elas também perderam tudo e precisam de atenção e cuidado”, ressalta Neandro Senna, do Vida Capixaba.

Contudo, para que o evento consiga abranger o maior número possível de crianças, os organizadores pedem a ajuda da população. Qualquer pessoa pode contribuir com alguma doação. O Pix para doações é: 50.193.653/0001-02.

Para mais informações, basta acessar o Instagram: @vidacapixaba