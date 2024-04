Davi vence o ‘BBB 24’ e recebe o maior prêmio da história do reality

Davi se consagrou como o grande vencedor do Big Brother Brasil 24 na noite da terça-feira, 16. O motorista de aplicativo recebeu 60,52% dos votos do público e leva para casa o maior prêmio da história do reality: R$ 2,92 milhões, além de um carro TrailBlazer no valor de R$ 370 mil – ele já havia faturado outro veículo na última prova do líder desta temporada. O vencedor do BBB 24 também será tema de um documentário no Globoplay.

Ao ouvir o anúncio do apresentador Tadeu Schmidt, que o chamou de doutor Davi, o campeão se jogou no chão da sala da casa, antes de sair no jardim para comemorar com todos os participantes da edição.

Em Salvador, a comunidade de Cajazeiras, onde Davi cresceu, ficou lotada para assistir à final e ver o brother vibrar com sua vitória. Um trio elétrico comandado pelo cantor Silvano Sales animou a multidão.

Durante o programa, uma retrospectiva mostrou a trajetória de Davi e dos demais finalistas na casa. Tadeu Schmidt lembrou que o brother chegou a ter fama de “vilão” do programa e que ele pensou em desistir da competição.

As imagens mostraram Davi cozinhando para os participantes e todas as intrigas criadas por seus adversários em torno de seu nome, sobretudo por Yasmin Brunet e Wanessa Camargo.

Ao som da música Marinheiro Só, na voz de Maria Bethânia, a retrospectiva mostrou como Davi conseguiu superar as adversidades ao longo da temporada. “Eu não vou abaixar minha cabeça”, disse o brother mais de uma vez.

Após assistir ao vídeo, Davi disse a Tadeu: “É um mix de sentimentos. Eu estava conversando com Matteus e Isabelle. Foi uma trajetória muito dificultosa, que apresentou muitos espinhos. Eu pensei em desistir, eu pensei em desistir (…) Muitas pessoas queriam me colocar para baixo, mas Deus me colocou para cima.”

Outro momento de muita emoção foi quando o programa relembrou a amizade entre Davi e Isabelle em um vídeo que mostrou as conexões que cada participante estabeleceu dentro do programa.

Matteus ficou em segundo lugar, com 24,5% dos votos, e levou R$ 150 mil, além dos prêmios que conquistou ao longo da edição.

Isabelle é a terceira colocada, com 14,98% dos votos, e receberá R$ 50 mil, também somados aos outros prêmios do programa.

A votação final bateu o recorde de todas as edições, com mais de 240 milhões de votos.

Trajetória

No discurso que consagrou Davi como campeão, Tadeu disse que “o BBB mexeu com o País de norte a sul” e que isso não era apenas uma expressão, destacando a representatividade do Norte, de Isabelle, do Sul, de Matteus e do Nordeste, de Davi.

Em seguida, ele destacou a trajetória do motorista de aplicativo no programa. “O menino que vendia picolé no ônibus agora está lutando por um sonho que parecia inalcançável”, disse. “E pensar que você esteve tão próximo de apertar o botão.”

Tadeu, então, frisou o protagonismo do brother ao longo de todo o programa. “Difícil não lembrar em algum desses 100 dias em que o Davi não esteve no centro da história. … Estava cego quem não viu que Davi estava disposto a corrigir os seus erros”, afirmou. “Ele vai continuar assim. É a soma da humildade com uma inteligência incrível”, disse, lembrando o sonho do participante de ser médico.

Ao final, o apresentador afirmou que, com o elenco do reality, “o brasileiro se viu representado”. “Hoje o BBB apenas confirma que o nosso povo precisa é de oportunidade para mostrar o nosso valor”, prosseguiu. “A vitória vai para uma pessoa que merece demais por tudo o que é, pela esperança que representa, pela maneira que se entregou nesses 100 dias”, finalizou Tadeu, anunciando Davi como o grande vencedor.

Estadao Conteudo