DER-ES libera totalmente o trânsito no Km 15 da Rodovia ES-297, em Apiacá

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado (DER-ES) informa que, na tarde desta quarta-feira (10), o trânsito foi totalmente liberado no quilômetro 15 da Rodovia ES-297, no município de Apiacá. O trecho havia sido interditado após as fortes chuvas que atingiram a região sul do Espírito Santo no final de março.

A liberação ocorreu após a conclusão dos trabalhos de reconstrução de um bueiro que havia rompido, tornando intransitável a rodovia que dá acesso aos municípios vizinhos. Durante o período de interdição, os usuários da rodovia tiveram que passar pelo Contorno de Apiacá. E também por rotas alternativas para fazer chegar a ajuda humanitária aos moradores afetados pelas chuvas.

Foto: Divulgação DER-ES

Logo após a enxurrada, os engenheiros do DER-ES estiveram no local e fizeram um levantamento do que seria necessário ali. Depois disso, foi feita a recuperação do aterro do bueiro e do pavimento da rodovia.

“Nossos profissionais agiram rápido e, de forma muito eficiente, conseguiram em tempo recorde recuperar a rodovia e nós estamos liberando totalmente esse caminho,. Que agora pode ser feito com segurança e conforto até Apiacá e região”, elogiou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.