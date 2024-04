É hoje! Dia D de vacinação contra gripe para grupo prioritário em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro realiza, neste sábado (13), o Dia D de vacinação contra a gripe. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza.

Para acolher o público apto a ser imunizado, a Semus mobilizará grande parte de sua estrutura, das 8h às 13h, em diversos pontos de vacinação, na sede e no interior do município – confira a lista abaixo.

Na região do Alto Eucalipto, a campanha será realizada na quadra da escola municipal Escola Eurico Rezende, como parte da programação do Dia D do projeto Tamo Chegando.

Neste momento da campanha, a vacinação é destinada para o grupo prioritário, como crianças de 6 meses a 5 anos, idosos e pessoas com comorbidades (respiratórias, cardíacas, neurológicas, imunossuprimidos, portadores de síndrome de Down e outros).

Para receber o imunizante, basta ao munícipe se dirigir a qualquer um dos pontos de vacinação, munido do cartão de vacina e CPF ou cartão do SUS. Além disso, para alguns públicos, é necessário apresentar documento comprobatório de filiação, exercício de atividade profissional ou estado de saúde – veja abaixo.

Documentos comprobatórios

Puérpera: declaração de nascidos vivos ou certidão de nascimento da criança

Professores: declaração da escola ou contrato de trabalho, ou carteira de trabalho

Trabalhadores da área da saúde: crachá, contracheque, cópia do contrato de trabalho, carteira de trabalho

Estudantes da área da saúde: declaração emitida pelo estabelecimento de ensino informando estágio

Portadores de doenças crônicas: laudo médico ou exame que comprove a doença. Caso realize acompanhamento com a equipe de ESF local, não será necessário comprovação. Policiais, Caminhoneiros e profissionais do transporte rodoviário: documentos que comprove a atividade laborativa

Pontos de vacinação contra a gripe neste sábado (13):

Policlínica Municipal “Boliviar de Abreu”

Ação “Tamo Chegando” na Escola Eurico Rezende, no Alto Eucalipto

UBS Dr. Adonai Machado Albuquerque,

UBS União

UBS Paraíso

UBS Amaral

UBS BNH de Baixo

UBS BNH de Cima

UBS Coramara

UBS Jardim Itapemirim

UBS Aeroporto

UBS Valão

UBS Gilson Carone

UBS Otto Marins

UBS Gonzaga

UBS Córrego dos Monos

UBS Pacotuba

UBS Burarama

UBS Itaoca

UBS Soturno

UBS Zumbi

UBS Aquidabã

UBS Vilage

UBS Abelardo Machado

UBS Novo Parque

UBS Conduru

UBS Agostinho Simonato

UBS Coutinho

UBS Gironda

UBS Basileia

UBS Antônio Carlos Passoni

UBS São Vicente

UBS Vila Rica