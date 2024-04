Emprego: empresa de Cachoeiro oferta vagas para profissionais de Mimoso

Uma empresa de pré-fabricados de galerias e galpões em concreto de Cachoeiro de Itapemirim vai abrir 100 vagas de emprego, exclusivamente, para profissionais de Mimoso do Sul, município devastado pelas fortes chuvas que caíram em março deste ano no Sul do Espírito Santo.

As oportunidades foram anunciadas, nesta sexta-feira (19), pelo vice-prefeito, Paulinho Barros, e representantes da empresa.

O objetivo é ajudar na retomada econômica da cidade, que teve quase 90% do comércio destruído pelas enchentes.

“O Grupo Premobras, na pessoa do diretor José Lúcio Soares Filho, se solidariza com a atual situação da cidade de Mimoso do Sul decorrente da tragédia que ocorreu nos últimos dias que nos deixou extremamente comovidos. Por este motivo, estaremos disponibilizando 100 vagas de emprego para o setor de produção como ajudante”, afirma.

Os interessados, devem enviar o currículo para o site: https://www.curraisitabira.com.br/trabalheconosco ou e-mail [email protected]. A empresa ressalta que as vagas disponíveis para ajudante são somente para os moradores da cidade de

Mimoso do Sul.

Benefícios:

• Salário R$ 1.412,00 + R$ 282,40 (insalubridade);

• Plano de Saúde- Unimed;

• Plano Odontológico – Uniodonto;

• Seguro de Vida;

• Alimentação na empresa;

• Convênio Farmácia;

• Plano de cargos e salários;

• Vale Transporte.

Veja detalhes: