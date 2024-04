Empresário de Jerônimo Monteiro atira na esposa e contra si mesmo

A Polícia Militar foi acionada na noite dessa sexta-feira (19) para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na localidade de Quinta Turma, zona rural de Jerônimo Monteiro. Segundo testemunhas, um indivíduo atirou contra a esposa e depois tentou contra a própria vida. Conhecidos do casal contaram que o autor dos disparos tem uma fábrica de biscoitos na cidade.

No deslocamento para o local informado, a equipe da PM se deparou com o motorista de um veículo socorrendo um homem baleado. Uma guarnição o acompanhou ao pronto socorro e outra seguiu ao endereço dos disparos. No pronto socorro, o condutor do veículo disse ter escutado vários disparos de arma de fogo vindo da casa do vizinho e que, ao se deslocar até a residência, se deparou com o homem caído no chão com a arma de fogo na mão.

A mulher foi socorrida por populares antes da chegada da guarnição. Posteriormente, os dois foram transferidos para o Hospital Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim, devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Civil afirmou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Alegre. Disseram também que somente após a conclusão das oitivas da ocorrência terão informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.