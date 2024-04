Empresários doam 2 mil ovos de páscoa para vítimas das chuvas no Sul

O domingo de páscoa para algumas famílias afetadas pelas fortes chuvas das últimas semanas no Sul do Estado foi recheado com muito chocolate.

Dois empresários, franquiados pela Cacau Show, realizam a distribuição de mais de dois mil ovos de páscoa para famílias atingidas pelas chuvas nas cidades de Muniz Freire, Alegre, Jerônimo Monteiro e Vargem Alta.

Vitor Fazolo, um dos sócios da franquia, menciona que esse momento busca trazer um sorriso para quem sofreu perdas devido às fortes chuvas.

“Buscamos trazer um sorriso para cada criança e idoso que sofreu com os danos causados pela chuva e pela lama, de modo que, mesmo num momento difícil, eles se lembrem de que não estão só e que com fé, esperança e trabalho tudo vai ficar bem”, menciona Vitor.

Assista o vídeo!

Crédito: Redes Sociais