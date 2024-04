Unimed Sul Capixaba realiza mutirão de limpeza na cidade de Mimoso do Sul

Na última sexta-feira (29), às 6h da manhã, a Unimed Sul Capixaba realizou um mutirão de limpeza na cidade de Mimoso do Sul. A ação, coordenada pela área de Responsabilidade Social com o apoio do Grupo de Voluntários da cooperativa (VOU), auxiliou a comunidade local na recuperação pós-enchente.

Os voluntários da Unimed Sul Capixaba convocaram todas as pessoas dispostas a contribuir com essa causa tão importante. “Neste momento crucial, apelamos à generosidade e ao espírito comunitário de cada um. Juntos, podemos fazer a diferença e ajudar”, destaca o voluntário do VOU Osmar Junior.

A iniciativa contou com diversas atividades, incluindo a limpeza de ruas e residências, entre outras tarefas relacionadas à recuperação após o desastre natural.

O ponto de encontro foi no prédio da Operadora Unimed, às 6h da manhã. Os voluntários se reuniram com roupas adequadas, botas, luvas, ainda levaram ferramentas como pás, enxadas, rodos, vassouras ou outros utensílios de limpeza úteis.

Todas as medidas de segurança foram rigorosamente seguidas para garantir a proteção de todos os voluntários durante a realização da ação.

A cooperativa segue arrecadando doações para a população atingida, e ao longo da semana, enviou alimentos, roupas, medicamentos, fraldas, material de limpeza e de higiene pessoal para a região afetada.