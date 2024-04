Entrada solidária: Exposul arrecada alimentos para vítimas das chuvas

A edição 2024 da Exposul Rural começa nesta quinta-feira (04) e o público que for prestigiar uma das maiores feiras do agro capixaba tem a oportunidade de praticar a solidariedade.

O evento, que será realizado até o próximo domingo (07), no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, terá entrada solidária: doação de um quilo de alimento não perecível.

De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, não será cobrado o estacionamento na área interna do Parque de Exposição. Entretanto, para o motorista que desejar deixar o veículo nessa área é obrigatório a doação de um quilo de alimento.

Vale ressaltar que entrada no evento é gratuita. Ou seja, a doação é opcional.

Assim, os donativos arrecadados serão destinados às centenas de famílias que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram alguns municípios do Sul do Estado. Além disso, os alimentos também serão destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Cachoeiro. A entidade distribui cestas de alimentos e cestas verdes (frutas e verduras) para famílias em vulnerabilidade social e a organizações de assistência social.

Exposul Rural

Os portões serão abertos ao público a partir das 13h, com muitos atrativos e eventos voltados para a valorização do homem do campo. A abertura oficial está marcada para as 17h. Com expositores das mais diversas áreas, o evento segue até domingo (7), oferecendo atrações como concursos de animais, feira pet, fazendinha educativa e provas de cavalos. Além disso, haverá palestras, aulas-show de culinária, além de minicursos e palestras.

Outro atrativo muito esperado pelo público é a grande variedade de comidas e bebidas. Entre as delícias, estão os cafés especiais, cachaças, cervejas artesanais, pães, bolos, doces e embutidos.

Além disso, a gestão municipal oferecerá serviços durante o evento. Na área da saúde, haverá vacinação contra gripe (para os públicos contemplados na atual fase da campanha), antitetânica e hepatite B.

Já a Ouvidoria Municipal estará presente com sua van itinerante, realizando pesquisas de satisfação com o público.

A Exposul Rural 2024 é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro em parceria com o Sindicato Rural do Município.

Transmissão on-line

O público também pode acompanhar a programação da Exposul Rural pela internet. No canal oficial do evento no YouTube (bit.ly/exposulrural) são transmitidas, ao vivo, diversas atividades do evento.