Escola do Futuro: alunos de Cachoeiro desenvolvem projetos com robótica

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Presidente Getúlio Vargas, Escola do Futuro localizada em Cachoeiro de Itapemirim, iniciou o desenvolvimento de projetos que envolvem robótica educacional e pensamento computacional. O objetivo é fazer com que os estudantes sejam protagonistas de seus próprios trabalhos, utilizando recursos digitais e metodologias inovadoras, com a integração da educação STEM (das siglas em inglês de Science, Technology, Engineering e Mathematics).



O primeiro trabalho desenvolvido foi o dado eletrônico. A construção do dispositivo utilizou materiais que envolvem robótica e programação como o microcontrolador Arduino UNO R3, jumpers, protoboard, interruptor, display numérico e resistores. O software Arduino IDE foi utilizado para upload do código, que foi ajustado pelas alunas responsáveis pela montagem.





O professor e coordenador de Inovação, Diego Motta Libardi, é o responsável pela robótica na escola. Ele cita que esse é um pequeno passo inicial, mas fundamental para que a educação dê um salto de qualidade com a utilização das tecnologias digitais e a implementação da educação STEM.



A aplicação do método está inclusa em cinco competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Também está contemplada nas competências específicas e habilidade do currículo do Espírito Santo. O assunto é uma crescente no Brasil e vai ao encontro dos grandes centros de estudos do mundo.



As alunas Gabrielly Oliveira Ferreira e Ana Clara Torres, da 2ª série do Ensino Médio, tiveram aula de robótica e introdução à programação. Elas viram uma oportunidade de desenvolver trabalhos na área, com a chegada do Programa Escola do Futuro. “Dificilmente podemos fazer esse tipo de trabalho em escolas que não têm os equipamentos necessários. Fazer simulações faz parte do processo, mas executar as montagens na prática é totalmente diferente e motivador”, disse Gabrielly.

Escola do Futuro

O Programa Escola do Futuro é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu). Em suma, propõe o desenvolvimento da Cultura Digital por meio de metodologias inovadoras e o uso de tecnologias educacionais no cotidiano escolar.



A Escola do Futuro está inserida num conjunto de ações implementadas pela Sedu para a oferta de uma educação mais atual, integral e inovadora. Alinhadas à legislação educacional vigente e com a garantia do pleno desenvolvimento da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e do Currículo do Espírito Santo na Rede Pública Estadual de Ensino. Um dos principais objetivos do Programa Escola do Futuro é colaborar para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais.