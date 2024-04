Está devendo? Cachoeiro terá mutirão de negociação de dívidas

O Procon de Cachoeiro realizará um novo mutirão de negociação de dívidas. A ação, que será realizada em parceria com a Dacasa Financeira, ocorrerá nos dias 23 e 26 de abril. O atendimento será das 12h às 17h, na sede do órgão de defesa do consumidor, localizado à rua Bernardo Horta, 210, Maria Ortiz.

A ação oferece uma oportunidade de sair da inadimplência para consumidores que tenham dívidas com a empresa parceira, que garantirá condições especiais para os clientes que participarem do evento. Elas incluem 100% de desconto dos juros e das multas, descontos de até 50% de acordo com a faixa de atraso para quitação do débito e de até 40% para quem optar pelo parcelamento.

Além disso, também será possível pagar a dívida em até uma entrada, no valor de 10%, mais 12 parcelas. Há ainda a possibilidade de quitação da dívida em processos judicializados por até 50% do valor das custas. A lista completa de benefícios pode ser conferida na tabela ao lado, com os detalhes do mutirão.

Para ajudar os consumidores, servidores do Procon estarão trabalhando no mesmo espaço, tirando dúvidas e ajudando no momento da negociação, para a qual é importante levar todos os documentos que envolvam a dívida, bem como os pessoais.

“Essa oportunidade é de grande importância para os consumidores, pois representa um meio de sanar pendências financeiras e, consequentemente, retomar o crédito junto ao comércio, no dia a dia”, afirma o coordenador do Procon, Luís Guimarães de Oliveira.

Serviço – mutirão de negociação de dívidas

Mutirão do Procon de Cachoeiro com a Dacasa Financeira

Dias: 26 e 26 de abril

Horário: das 12h às 17h

Local: na sede do Procon municipal de Cachoeiro

Condições especiais para o mutirão do Procon de Cachoeiro:

Isenção de 100% dos juros e das multas;

Descontos de até 50%, calculados de acordo com a faixa de atraso para pagamento à vista; de até 40%, a prazo;

Parcelamento do valor da dívida em uma entrada de 10%, mais 12 vezes;

Clientes que estão sofrendo cobranças da empresa na justiça poderão pagar 50% do valor da causa ou 50% referentes à soma das parcelas inadimplentes. Para pagamentos à vista, a financeira escolherá a que signifique o menor valor, beneficiando o consumidor.