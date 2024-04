Estado inicia recuperação da ponte na ES 297, em Bom Jesus do Norte

O governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), iniciou nesta semana a recuperação da ponte João Escudine do Rio Barra Alegre, no km 2 da rodovia ES 297, que liga Bom Jesus do Norte ao município de Apiacá.

Leia também: DER-ES libera totalmente o trânsito no Km 15 da Rodovia ES-297, em Apiacá

Segundo informações da Defesa Civil do município, a ponte foi arrancada com a força da enxurrada durante o forte temporal que assolou o município no final de março. Homens da empresa terceirizada pelo DER-ES já trabalham no local e a previsão para finalização da obra é de dez dias.

Enquanto a obra não finaliza, os condutores de veículos devem trafegar pelo desvio feito pelo Bairro Grande Vitória.