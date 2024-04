“Estamos ao lado do povo de Mimoso do Sul”, diz Casagrande

O governador Renato Casagrande (PSB), retornou ao município de Mimoso do Sul na manhã desta quarta-feira (10).

Ao lado do prefeito Peter Costa, Casagrande mais uma vez reiterou o compromisso do Governo do Estado em ajudar a recuperar a cidade, que foi devastada pelas fortes chuvas do final de março. Ao todo, 21 pessoas morreram.

Casagrande reforçou que as linhas de crédito estão à disposição da comunidade, a juros zero. Até o momento, segundo informações do Bandes, R$ 16 milhões já foram disponibilizados para comerciantes no município, que podem solicitar inclusive pela internet, no site do órgão.

Estrutural

Em reunião com representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário e moradores da comunidade, o governador ouviu demandas e solicitou a sua equipe resoluções rápidas diante das necessidades da comunidade.

O governador informou que já está creditado para a prefeitura de Mimoso Sul um valor de R$ 200 mil para contratação de mão de obra. Os militares que hoje estão atuando na frente de trabalho devem retornar suas bases já no próximo domingo (14).

Além disso, maquinários estão sendo disponibilizados para continuar com a limpeza de ruas e avenidas, que foram tomadas pelas águas da forte enxurrada e que agora está causando o desconforto de uma nuvem de poeira.

Suporte a saúde

Em visita ao Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, Renato Casagrande garantiu um aporte de R$ 289 mil. Na oportunidade, o governador se vacinou contra a gripe e fez um apelo para que todos os moradores do Estado pudessem buscar as unidades de saúde já no próximo sábado (11) para se vacinarem.

Fotos: Diorgenes Ribeiro/Aqui Notícias