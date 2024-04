“Estamos motivados para esse jogo final”, diz diretor do Rio Branco VN

Rio Branco VN e Rio Branco AC se enfrentam neste sábado (13), às 17h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo decidirá o grande campeão do Capixabão 2024.

No jogo de ida da final do Campeonato Estadual, o Rio Branco AC, venceu o Rio Branco de Venda Nova por 2 a 1, em um jogo eletrizante. Agora, o Polenteiro tem a difícil missão de reverter o placar em Cariacica.

Mesmo sendo uma difícil missão, os ânimos são os melhores possíveis, e segundo Fabrício Noia, diretor do Rio Branco VN, o elenco está motivado para a final. “Estamos bem motivados para este jogo final, foi uma semana bem produtiva com os atletas, para conseguirmos o título do Campeonato Estadual de 2024”.

Caminhada do Rio Branco VN até a final

Com um inicio abaixo do esperado, o Rio Branco VN foi “taxado” com um dos candidatos ao rebaixamento, muitas das vezes, algumas pessoas já davam a equipe como rebaixada. Porém, elenco, diretoria e principalmente a torcida polenteira, nunca desacreditam do time de Venda Nova.

“Todos estavam achando que cairíamos. Mas, temos um elenco com jogadores bem experientes, ao qual sabíamos das qualidades, principalmente para esta competição”, frisou Fabrício.

Copa do Brasil

Com a chegada do Polenterio a grande final do Capixabão, o clube garantiu vaga na Copa do Brasil de 2025. Perguntado sobre o planejamento para a competição nacional, o diretor respondeu: “Sobre a Copa do Brasil, ainda não fizemos um planejamento. Pois, o momento agora é foco total na final do Capixabão. Mas, claro que o valor que se recebe, irá ajudar muito no próximo ano”.