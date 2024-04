“Eu que desenrolei”, diz Naldo Benny sobre show de Madonna no Brasil

Segundo o funkeiro Naldo Benny, ele é o responsável por trazer o show da Madonna ao Brasil. Em entrevista ao programa Sem Censura, veiculado na última segunda-feira (1º), na TV Brasil, o músico alegou que está “desenrolando” esse acordo.

“Eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro agora”, declarou. O artista é conhecido por suas histórias envolvendo famosos, como o relato de que teria ensinado Bruno Mars a falar português em show ou, ainda, sobre uma suposta amizade com o cantor Chris Brown.

“É você que está trazendo a Madonna?”, questionou a apresentadora Cissa Guimarães. “Eu que desenrolei. Fui eu que fiz a ponte para isso acontecer”, continuou o funkeiro.

Após o choque da apresentadora e convidadas, que pediram até ingresso, Naldo respondeu: “Isso é mole de se resolver”.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.