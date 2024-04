Família de Conceição do Castelo é destaque nacional em orquídeas

A história da Família Zachi, da localidade de Montevidéo, a cerca de 20 km do centro de Conceição do Castelo, é intrinsecamente ligada à fazenda que remonta ao bisavô de Tiago Zaque e Marcos Zaqui. A trajetória começou com a chegada dele e de dois irmãos do Norte da Itália para trabalhar como colonos na região de Encanamento, próxima a Alto Monte Alverne (Castelo). Anos mais tarde, em 1904, o avô da dupla, impulsionado pela promessa de água abundante para movimentar moinhos, decidiu adquirir terras na região, estabelecendo a sede da Fazenda Montevidéo em 1905. A propriedade, originalmente dedicada à cultura da cana-de-açúcar e do café, hoje se destaca como um centro de produção de orquídeas, fruto do esforço e da paixão dos primos Tiago e Marcos.

