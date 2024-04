Fazenda da Santa Casa terá plantio de 20 mil mudas de verduras e legumes

A Fazenda da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro vai iniciar, esta semana, o plantio de 20 mil mudas de alimentos que serão destinados futuramente para a alimentação de pacientes e funcionários do hospital.

De acordo com o administrador da Fazenda, Sérgio Mariano, as máquinas começaram preparar a terra para o plantio e na sexta-feira (12) começa a primeira etapa da plantação.

Entre as mudas que serão plantadas estão alface, almeirão, couve manteiga, couve mineira, repolho, alho poró e cebolinha.

O plantio inclui também brócolis, couve-flor, quino, jiló e abóbora. “A expectativa é de que em 40 dias a gente já consiga fazer a colheita”, disse Mariano.

Fazenda da Santa Casa

A Fazenda Agroecológica da Santa Casa, localizada no Monte Líbano, visa reduzir custos com a alimentação do hospital e também garantir comida mais saudável para pacientes e funcionários.

Além de produzir alimentos de forma orgânica e sustentável, a Fazenda da Santa Casa também atua na ressocialização de internas do presídio de Cachoeiro de Itapemirim.

Elas fazem parte do projeto Cuidar de Vidas, que trabalham na produção de alimentos e ainda reduzem sua pena a cada dia trabalhado.

Na fazenda elas recebem treinamento para trabalhar com galinhas, gado, frutas e hortaliças. A iniciativa é feita em parceria com o Sicoob Credirochas, Secretaria de Justiça e Ministério Público do Trabalho.