Feiras livres de Cachoeiro têm opções para alimentação saudável

Em Cachoeiro, as Feiras Livres semanais oferecem opções para uma alimentação saudável com produtos fresquinhos produzidos no interior do município e regiões vizinhas.

Nelas, a população pode adquirir os mais diversos tipos de alimentos, incluindo folhas, frutos e produtos da agroindústria familiar, como mel, pães, biscoitos, doces e bolos das Agroindústrias do nosso município.

Nas quartas-feiras, entre as 5h e às 9h, acontece a feira do bairro Independência, que funciona em frente à igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha). Também às quartas, das 17h às 19h, a Feira Livre da Agricultura Familiar, também conhecida como Feira do Servidor, recebe nossos servidores que compram com o tíquete feira e com atendimento ao público geral no Ceasa Regional Sul, situado na Avenida Mauro Miranda Madureira, bairro Coramara.

Às as quintas-feiras, das 15h às 19h, é a vez do bairro Gilberto Machado receber os produtores rurais, na feira localizada na subida do Jaraguá Tênis Club (Avenida Cristiano Dias Lopes).

Já aos sábados, acontece a feira livre do bairro Nova Brasília, das 5h às 9h, em frente ao Ginásio de Esporte “ Nello Vola Borelli”.

“Além de garantir uma alimentação com produtos saudáveis e naturais, produzidos no campo, as feiras livres também servem como um meio de oportunizar, aos produtores rurais do município, um espaço de comercialização de sua produção”, destaca Viviani Montovani Veloso, secretária municipal de Agricultura de Cachoeiro.