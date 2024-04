Final do Campeonato Regional movimenta Castelo neste sábado (20)

A grande final do Campeonato Regional de Futebol de Campo da Estrela do Norte acontece neste sábado (20), às 15h, em São José do do Barro Preto, Castelo.

A final do campeonato será entre São José e Mundo Novo. Após a partida, terá a entrega da premiação.

O campeonato é realizado pela Prefeitura Municipal de Castelo, e segundo a publicação no Instagram oficial da prefeitura, após a final, depois das 17h, terá programação especial da comunidade.

Serviço:

Campeonato Regional de Futebol de Campo da Estrela do Norte

São José x Mundo Novo

Local: São José do do Barro Preto, Castelo

Data: Sábado, 20 de abril

Hora: 15h