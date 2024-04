Capixaba participa de 22 gols e garante acesso na Arábia Saudita

O capixaba Teco tem muito o que comemorar na atual temporada. Defendendo o Al Zulfi, da Arábia Saudita, o atacante conseguiu acesso para a First Division League, a segunda divisão do país. Na última quarta-feira, Al Zulfi e Al Draih se enfrentaram pela partida de volta do playoff de acesso.

Assim, como havia vencido o primeiro jogo por 3 a 0, com dois gols e uma assistência do jogador capixaba, o Al Zulfi apenas segurou o empate por 0 a 0 no confronto da volta e garantiu o acesso da SDL. Aliás, Teco falou sobre o acesso e a sensação após o término da partida.

“Muito feliz com esse acesso, de verdade. Foi muito difícil todo o campeonato, são 32 times em busca de apenas três vagas de acesso. Ficamos perto de conquistar o acesso direto com o título do nosso grupo. Mas, graças a Deus conquistamos no playoff, não foi fácil. Agora é uma sensação de dever cumprido, que a gente conquistou o nosso objetivo, isso é muito bom”, disse.

Números do jogador capixaba

Contudo, além do sucesso coletivo com o acesso, o capixaba também teve grandes números individuais. Na temporada foram oito gols marcados e incríveis 14 assistências para gols dos seus companheiros. Ao todo, foram 22 participações em gols na temporada. Teco celebrou os bons números e destacou a ajuda dos companheiros.

“Graças a Deus pude fazer uma grande temporada e ajudar o clube. Sempre que entro em campo eu busco me doar ao máximo, essa foi a minha melhor temporada em número de gols e assistências, muito feliz com tudo isso. Mas, eu sempre faço também que nada disso seria possível sem os meus companheiros. Eles estiveram comigo em todos os momentos e merecem também todos os méritos pela conquista”, concluiu.