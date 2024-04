Flamengo relaciona goleiro revelado em Cachoeiro para jogo com Palestino

Nesta quarta-feira (10), Flamengo recebe o Palestino, do Chile, às 21h30, no Maracanã. O jogo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O goleiro Lucas Furtado, do Flamengo, revelado em Cachoeiro de Itapemirim, fará parte dos relacionados para o jogo.

Em seu último jogo na competição continental, a equipe rubro-negra ganhava o jogo por 1 a 0, com gol marcado por Pedro. Porém, sofreu o empate aos 80 minutos do segundo tempo. Assim, o jogo contra o Millonarios, terminou empatado em 1 a 1.

Enquanto o Flamengo se prepara para o confronto contra o Palestino, uma grata surpresa apareceu na lista de relacionados do rubro-negro. Lucas Furtado, goleiro “criado” em Cachoeiro de Itapemirim, e que recentemente, foi titular e destaque do Flamengo, na conquista da Copa Libertadores Sub-20, em março.

Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, Tite chamou Lucas Furtado, destaque nas categorias de base, para fazer parte da lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Palestino. Rossi e Matheus Cunha são os outros dois goleiros relacionados para partida.

Lucas Furtado

Goleiro titular na conquista da Libertadores Sub-20, Lucas Furtado, nasceu em Muqui, porém foi “criado” em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Em Cachoeiro, Lucas foi revelado pela equipe do Santos Dumont, do bairro Aeroporto. O goleiro também passou pelo time do Basileia, e chegou a ser o melhor goleiro da Copa A Gazetinha na ocasião. Assim, chamando atenção com suas belas defesas, ele e sua família receberam contato, e o atleta deu seguimento a seu grande sonho.