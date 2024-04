Fluminense disputa dois jogos seguidos no Espírito Santo, em maio

No mês de maio, o Espírito Santo irá receber dois jogos do Fluminense. O primeiro pela Copa do Brasil, e o segundo pelo Campeonato Brasileiro.

Primeiro, o Tricolor Carioca enfrenta o Sampaio Corrêa, pela 3ª fase da Copa do Brasil, com mando de campo do Sampaio. O jogo será no dia 1 de maio (quarta-feira), às 16h, no Estádio Kleber Andrade, localizado em Cariacica, Espírito Santo.

O segundo jogo será entre Fluminense e Atlético-MG, no dia 4 de maio (sábado), também no Estádio Kleber Andrade, às 16h.

Ingressos

Os ingressos para a estreia do Fluminense na Copa do Brasil 2024, contra o Sampaio Corrêa, já estão sendo comercializados. A venda abriu nesta terça-feira (23), às 14h. Para garantir seu ingresso, clique aqui!

Ainda não foi divulgado nada sobre a comercialização dos ingressos para o jogo entre Fluminense e Atlético-MG.