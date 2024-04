Fluminense joga mal e só empata no Peru diante do Alianza Lima pela Libertadores

O Fluminense vai ter de melhorar bastante seu futebol se quiser defender com êxito o título da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (03), em Lima, no Peru, o time do técnico Fernando Diniz não jogou bem e só empatou, por 1 a 1, com o Alianza Lima, em duelo válido pela Grupo A da principal competição sul-americana.

No outro jogo do grupo, o Colo-Colo, no Chile, derrotou o Cerro Porteño, por 1 a 0, gol de Cepeda e assumiu a liderança com três pontos.

Apesar de jogar no campo do adversário, o Fluminense buscou desde o início impor seu toque de bola para ficar com o domínio da partida. Teve êxito neste aspecto, mas não conseguiu levar perigo á meta do goleiro Ángelo Campos.

O Alianza Lima passou a jogar no erro do Fluminense. E ele surgiu aos 19 minutos, quando Felipe Melo errou na saída de bola. Serna finalizou fraco e facilitou a defesa de Fábio.

Aos 25, repetição de jogada e com os mesmo protagonistas. Felipe Melo falha em novo passe e Serna manda para o gol para defesa mais complicada de Fábio.

O excesso de confiança do Fluminense fez o time de Fernando Diniz cair na armadilha do Alianza Lima. Aos 34 minutos, em um contra-ataque rápido, Serna foi lançado e desta vez não desperdiçou a oportunidade para abrir o placar.

Mesmo em vantagem no placar, o Alianza Lima ‘deixou’ o Fluminense ficar com a bola, mas soube se posicionar para buscar os contra-ataques. Waterman e Freytes tiveram chance de aumentar o placar para o time peruano, após falhas da zaga carioca.

O primeiro tempo terminou com o Fluminense com 69% de posse de bola e 327 passes certos, mas sem nenhuma finalização.

Time jogou mal

Fernando Diniz trocou Thiago Santos por Terans com a intenção de tornar o Fluminense mais agressivo e quase tem seu plano aniquilado antes do primeiro minuto do segundo tempo, quando Waterman perdeu grande oportunidade.

Para piorar a situação do Fluminense, o time pareceu ficar mais exposto ainda aos contra-ataques. Felipe Melo deve de apelar e levar cartão amarelo para parar uma das investidas do Alianza Lima, aos 12 minutos.

Ao perceber que o adversário peruano iria manter a postura de atuar nos contra-ataques, Fernando Diniz tirou Felipe Melo e Marcelo para colocar os atacantes Douglas Costa e Kauã Elias, aos 15 minutos.

Aos 21, uma finalização do Fluminense. Terans cruza e Lelê cabeceia muito fraco. Sem problemas para a defesa de Ángelo Campos. Mas aos 26 veio o empate. Douglas Cosa bateu escanteio para cabeça de Marquinhos: 1 a 1. A parte final do jogo teve as duas equipes em busca do gol da vitória, mas o placar não voltou a ser alterado.

FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA 1 X 1 FLUMINENSE

ALIANZA LIMA – Ángelo Campos; Jiovany Ramos, Zambrano e Garcês; Huamán, Cabellos (Aldair Fuentes), Jesús Castillo, Serna (Zanelatto) e Freytes; Waterman (Barcos) e Sebastián Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos (Terans), Felipe Melo (Douglas Costa) e Marcelo (Kauã Elias); André, Martinelli e Renato Augusto (Lima); Marquinhos, Lelê e Arias. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS – Serna aos 34 minutos do primeiro tempo. Marquinhos aos 26 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Huamán, Felipe Melo e Freytes

ÁRBITRO – Andrés Matonte (URU).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER).

Estadao Conteudo