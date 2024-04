Frente de Gestão de Riscos viabiliza processos e recursos para Mimoso

Três dos sete processos da cidade de Mimoso do Sul que estavam na Defesa Civil Nacional já foram liberados, conforme explicou, em sua rede social, neste domingo (14), o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres, Gilson Daniel (Podemos).

Enquanto coordenador do colegiado, o deputado capixaba também se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes, para viabilizar recursos para o município do Sul do Espírito Santo.

“Tive uma reunião com o ministro Waldez, como presidente da Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres, e nós conseguimos liberar três processos, dos sete processos de Mimoso, que está na Defesa Civil Nacional. Três processos de melhoria, de reestabelecimento dos equipamentos públicos da cidade, do CRAS, do centro de Mimoso e também da limpeza urbana”, afirma Gilson Daniel.

O deputado ainda destaca o trabalho paralelo para liberação de recursos de pronta resposta, cesta básica, material de higiene, limpeza e todos os materiais necessários para a recuperação de Mimoso.